ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo sempre fatto, essendo offensivi e facendo le cose al meglio. E’ una gara importante, vogliamo chiudere il girone in testa. Sappiamo che sarà ancora più difficile perchè giocheremo alle 18 e farà ancora più caldo”. Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia dell’ultima sfida del girone A di Euro2020 contro il Galles. Nell’undici azzurro, già qualificato per gli ottavi, ci sarà certamente qualche cambio: “Sarà la terza partita in dieci giorni, le prime sono state particolarmente dispendiose e c’è qualche giocatore stanco – sottolinea il mister dell’Italia – Questa, probabilmente, è l’unica gara in cui possiamo fare qualche cambio, perchè poi le altre saranno decisive. Ma sappiamo che il risultato non cambierà”. Tanta attesa per Verratti e Chiesa: “Chiaramente Marco non ha la condizione fisica di chi ha sempre giocato, ma sopperisce con straordinarie qualità tecniche. Sicuramente giocherà, vediamo se dall’inizio o subentrando. Federico può giocare in tutti i ruoli d’attacco, non da centravanti ma sicuramente anche da punta esterna – conclude il ‘Mancio’- che è la sua posizione naturale”.

“Sono sempre pronto a dare il mio contributo e ad essere utile alla causa. Tutti i giocatori sono importanti in questa nazionale, sappiamo qual è obiettivo e vogliamo arrivare in fondo: essendoci tante partite c’è bisogno dell’aiuto di tutti, io voglio dare il mio contributo. Se sono al 100%? È il campo che giudica ma sicuramente mi sento bene e so di poter dare tanto”. Queste le parole di Andrea Belotti alla vigilia della terza partita dell’Italia ad Euro2020, il match con il Galles in programma domani alle 18. “I giorni di allenamento mi hanno aiutato – ha proseguito l’attaccante del Torino a Raisport – Sono venuto da un anno particolare, ho giocato quasi tutte le partite, ho avuto anche il Covid e ho impiegato un po’ di tempo per tornare in forma. Ma qui in Nazionale, con alti ritmi e giocatori di un certo livello, è più semplice ritrovare la condizione”. “Questa Italia gioca in 26, tutti sono pronti a dare il proprio contributo, ognuno a modo suo cerca di aiutare – ha spiegato ancora Belotti – Se fa gol Ciro sono felice perché l’obiettivo finale è uno per tutti: se vinciamo lo facciamo in 26. Chi sono le favorite? So che ci sono squadre forti, come Francia e Belgio. Noi vogliamo dire la nostra, vogliamo continuare a fare quanto stiamo facendo. Quando è iniziato il nostro percorso avevamo una identità precisa e dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo i piedi per terra ma consapevoli delle nostre qualità”.

(ITALPRESS).