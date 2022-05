FIRENZE (ITALPRESS) – “Ci fa piacere innanzitutto poter vedere

ragazzi che non abbiamo mai avuto la possibilità di vedere per

vari motivi. Mi sembra che sia una cosa buona che può venire utile per il futuro. Quello che cerchiamo sono giocatori, visto che comunque non ce ne sono tanti. Cercheremo di conoscerli un pò meglio”. Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini a

margine della cerimonia della Hall of fame in merito allo stage

azzurro che inizierà domani con tanti giovani convocati a

Coverciano. “Italia-Argentina sarà sicuramente una partita

affascinante perchè si incontreranno i campioni del Sudamerica e

quelli d’Europa – ha aggiunto Mancini – Credo che sarà una bella

sfida, poi si giocherà a Wembley, credo che non ci sia uno stadio

migliore di quello per giocare una gara simile. Poi inizieremo la

Nations League. Chiellini? Non so cosa penserà per il futuro, mi

sembra che voglia giocare ancora un anno all’estero. Nei prossimi

giorni avrò il tempo per stare insieme e per parlarci” ha detto il ct che ha fatto “i complimenti al Milan perchè ha meritato di vincere il campionato, è stata una bella lotta con l’Inter. E’

stato un bel campionato su tutti i fronti, per lo scudetto, per la retrocessione, per la Champions League e l’Europa League – ha

aggiunto il mister azzurro – Il blasone del club conta. Il Milan è sempre il Milan, ha fatto la storia del calcio mondiale, quindi

c’è un pò di differenza con quello che vincemmo noi con la

Sampdoria. Il Milan poi ne ha vinti tanti”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

