LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Siamo stati bravi, i ragazzi sono stati meravigliosi. È importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Spero che i tifosi festeggino. Siamo felici”. Lo ha detto Roberto Mancini dopo il trionfo dell’Italia all’Europeo ai calci di rigore contro l’Inghilterra a Wembley. “Non c’è stata una partita facile, questa era diventata difficilissima. Ma l’abbiamo dominata e ai rigori bisogna avere anche un po’ di fortuna. Mi dispiace per gli inglesi”. Gli azzurri alzano il trofeo e puntano il Mondiale: “La squadra è cresciuta e può migliorare ancora”, ha detto. “Si tratta di una rivincita personale a 29 anni dalla finale tra Barcellona e Sampdoria a Wembley: “Si è chiuso un cerchio”.

(ITALPRESS).