MILANO (ITALPRESS) – “Lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte. A volte ci sono vittorie incredibili come i nostri Europei, per i quali siamo ancora detentori per i prossimi due anni e questo è molto importante, poi purtroppo ti trovi di fronte a delle prove difficili, esattamente come la vita”. Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini, nel corso della sua visita allo stand delle Marche (Regione di cui è testimonial) alla Bit di Milano. Bagno di folla per il ct, il quale si è volentieri prestato a numerosi selfie con i visitatori del Salone del Turismo.

(ITALPRESS).

