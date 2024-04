Manager, ecco le qualità dei nuovi leader

MILANO (ITALPRESS) - “La leadership non è una qualità intrinseca della persona, ma un riconoscimento da parte di altri e per conseguirlo è necessario che il leader sappia anche ammettere di non sapere e abbia a disposizione strumenti e relazioni per trovare le giuste risposte. Per un leader una qualità fondamentale è quella in base alla quale si riescono a leggere i segnali sottili delle dinamiche interne a un’organizzazione o a un team": a dirlo Vittorio Veltroni, Partner Milano Heidrick & Struggles – Global Technology & Services, nella puntata di Periscopio, format di The Watcher Post. "Oggi – ha aggiunto – i capi d’azienda devono conoscere fino in fondo i processi della realtà che dirigono. Questa caratteristica è importante perché permette di individuare con maggiore precisione quali segmenti dei processi aziendali possono essere resi più efficaci ed efficienti proprio con il supporto della tecnologia stessa". fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)