Maltempo, Salvini “Ora non c’è il tempo per la conta dei danni”

GENOVA (ITALPRESS) - "In questo momento non c'è neanche mezzo minuto da dedicare alla conta dei danni, ma si sta lavorando per evacuare, salvare e mettere in sicurezza. Ribadisco l'appello a chi non ne avesse stretta necessità a non mettersi in viaggio per nessun motivo in direzione Romagna e zone colpite dai fenomeni atmosferici in questi momenti". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, parlando del maltempo in Emilia Romagna a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. xa8/col3/gtr