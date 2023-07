MILANO (ITALPRESS) – “In questi giorni preferisco che tutte le forze in campo, vigili del fuoco, polizia, esercito, Atm, Amsa, lavorino” per “liberare le strade e i percorsi del trasporto pubblico. Martedì mattina li convocherò perchè voglio avere sul tavolo un piano che ci porterà ad una situazione spero normalizzata entro fine agosto. Ovviamente per quanto possibile”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per il 30esimo anniversario della strage di via Palestro. “Vorrei partire per qualche giorno di vacanza tra dieci giorni, poi ci sarà la vice sindaca, ma avendo un piano sul tavolo – ha sottolineato – . In questo momento, più che fare bilanci dei danni, stiamo cercando di intervenire su due piani. Quello che deve essere l’immediato è la liberazione delle strade e dei percorsi del trasporto pubblico. Quella che deve essere poi una azione di medio periodo, che riguarda agosto” è “cercare di liberare i parchi il prima possibile”. Il sindaco ha aggiunto che “in questi giorni e anche durante il weekend saranno tutti al lavoro e chiedo ai cittadini di comprendere che non si può in un attimo ripristinare”. “E’ stato un evento tragico e credo che in tutti noi ci sia un pò il pensiero che se fosse successo di giorno sarebbe stato decisamente peggio, quindi il fatto di non avere avuto vittime oggettivamente è già qualcosa di positivo e da lavorare ce n’è”, ha concluso. (ITALPRESS).

Foto: trl