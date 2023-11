FIRENZE (ITALPRESS) – E’ stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi il corpo senza vita dell’ultimo disperso dell’alluvione di cinque giorni fa, Antonio Tumolo di 84 anni. Lo riporta l’edizione on line del quotidiano il Tirreno che spiega come di lui si erano perse le tracce da giovedì sera, quando stava tornando a casa dopo aver sostenuto una visita medica alla clinica di Villa Fiorita e aveva parlato al telefono con la moglie, che gli aveva consigliato di fermarsi in un’altra abitazione che la famiglia possiede a Prato. L’auto accartocciata di Tumolo è stata trovata il giorno dopo le pesanti piogge che hanno colpito quasi tutta la Toscana in via Matteo degli Organi, a Galciana, e si pensava che il corpo fosse finito nel Bisenzio e trascinato in direzione di Campi Bisenzio. Invece questa mattina il titolare di un vivaio che si trova tra il torrente Iolo e il Coderino, mentre ripuliva il terreno allagato, ha trovato il cadavere e ha dato l’allarme ai Carabinieri, che sono andati sul posto per verificare. Antonio Tumolo è stato identificato grazie alla fede nuziale.

