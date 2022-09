Maltempo nel comasco e nel lecchese, vigili del fuoco in azione

Maltempo in Lombardia. I vigili del fuoco, nella notte, hanno effettuato più di 50 interventi tra le province di Como e Lecco. Per le forti piogge e grandinate numerosi i prosciugamenti nei centri abitati e i soccorsi ad autisti in difficoltà. vbo/mrv