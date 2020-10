“I am bored”. Si può riassumere con il tweet di Charles Leclerc la giornata della Formula 1 al Nurburgring. Il maltempo si prende la scena, la pioggia e la nebbia impediscono all’elicottero medico di levarsi in cielo e assicurare la giusta sicurezza ai protagonisti. Rinvii su rinvii che si succedono a intervalli di trenta minuti, poi l’inevitabile cancellazione delle due sessioni di libere in programma. Nel venerdì che avrebbe spalancato le porte della F1 a Mick Schumacher con l’esordio in Alfa Romeo a dominare è la noia. I piloti si trattengono nel paddock con alcune chiacchiere, tra le quali spicca il particolare trio con Schumi jr, Sebastian Vettel e Toto Wolff. Mentre la Mercedes riscontra un nuovo positivo all’interno del proprio team, il team manager chiude la porta alla Red Bull sulla fornitura del motore dopo l’addio della Honda (“Siamo già al limite della nostra capacità”). Riflessioni in corso invece in casa Ferrari con Mattia Binotto: “Ci penseremo, non lo faremo a lungo perché i tempi sono stretti ma sicuramente è un’opportunità – sottolinea il team principal del Cavallino – è una bella squadra e sicuramente assorbirebbe energie”. In rosso dal 2021 ci sarà anche Carlos Sainz, che riesce a regalare ai propri fan qualche minuto di intrattenimento pur senza scendere in pista. In diretta Instagram veste i panni dell’insegnante di spagnolo per il proprio compagno di scuderia Lando Norris ma ai microfoni di Sky Sport lo bacchetta: “Sta migliorando ma gli darei un 5 come voto – scherza il pilota McLaren, prima di tornare alla gara – Dovevamo testare alcuni aggiornamenti per decidere l’assetto da usare in qualifica e nel GP, ma credo che la noia di oggi aumenterà il divertimento nel week end”. Resta l’amaro in bocca per Ilot e Mick Schumacher, ma per i due che si contendono il titolo in Formula 2 (il tedesco è al comando con 22 punti di vantaggio) ci saranno altre opportunità, magari anche nel corso di quest’anno. “Davvero un peccato per Mick, è una bella pista ma il meteo non è stato positivo. Dispiace perché aveva fatto un bel lavoro per prepararsi: era pronto per una bella sessione – le parole di Frederic Vasseur, team principal dell’Alfa Romeo – Il suo futuro? Fa parte dell’Academy della Ferrari ed è in testa in Formula 2, è sicuramente sulla lista. Per i piloti del 2021 prenderemo una decisione prima della prossima gara o entro fine mese”. Nel frattempo, il circus della Formula 1 si dà appuntamento con le FP3 in programma alle 12.00 di domani, sabato, con il meteo che dovrebbe dare tregua.

