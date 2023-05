Maltempo, Mattarella “Ci sarà anche costante attenzione da parte mia”

"Bisogna fare in modo che non vi siano sentimenti di resa, di abbandono. Al contrario occorre una reazione immediata per riprendere con forza il cammino produttivo, di vita sociale, e di tutti gli aspetti che sono stati coinvolti da questo evento così pesante e pericoloso", ha detto il presidente della Repubblica nel corso della visita al Consiglio comunale di Ravenna.



(Fonte video: Quirinale)