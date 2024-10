MILANO (ITALPRESS) – “Pioggia da stamattina tra i 55 e 60 mm a Milano e in Brianza. Livelli di Seveso e Lambro ancora in salita. Attivata la vasca di Milano del Seveso alle 14.20. Alle 14.15 circa è iniziato anche l’allagamento del quartiere di Ponte Lambro. Sul posto già presenti MM, Protezione civile e Polizia Locale e aperti preventivamente tombini e in controllo le difese con i sacchi. I livelli idrometrici aggiornati alle ore 14:30: Seveso: Cesano Maderno 1,86 – Palazzolo 0,66 – Ornato 2,09 – Valfurva 2,61; Lambro: Peregallo 1,83 – Brugherio 2,89 – Feltre 2,58”. Lo riporta su Facebook l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli.(ITALPRESS).

Foto: Sala stampa Vigili del Fuoco Milano