FIRENZE (ITALPRESS) – E’ una situazione in lento miglioramento quella che si registra all’Isola d’Elba e nella zona della costa tirrenica in Toscana dopo le forti precipitazioni registratesi dal pomeriggio di ieri. Al momento il bilancio non registra feriti ma la conta dei danni va avanti. La notte scorsa si sono registrati interventi di soccorso continui da parte di Vigili del Fuoco e della Protezione civile in particolare a Portoferraio (Livorno), per le conseguenze degli allagamenti. La segreteria del Centro Comunale di Coordinamento di Portoferraio si è insediata alle prime avvisaglie delle forti piogge gestisce 20 volontari e 10 mezzi, alla presenza del sindaco Tiziano Nocentini, che ha ricevuto telefonicamente la solidarietà e il supporto per ogni emergenza da parte del presidente della Regione Eugenio Giani. Inoltre con una nave partita ieri sera da Piombino sono giunte sempre a Portoferraio anche sei squadre di soccorso con mezzi e volontari della Società volontaria di soccorso di Livorno, delle Pubbliche Assistenze di Rosignano, Cecina e Piombino, la Misericordia di Livorno e la Croce Rossa di Donoratico. Per tutta la notte sono state operative squadre elbane della Misericordia di Porto Azzurro, Pubblica Assistenza Capoliveri e Novac di Capoliveri.

Per i volontari è stato allestito un punto di assistenza presso il Palazzetto dello Sport Monica Cecchini. Le criticità maggiori a Portoferraio riguardano il Centro Storico, in via Einaudi c’è stata una frana, e soprattutto la strada del Volterraio, dove sempre a causa di una frana sono rimaste isolate due abitazioni. Scuole di ogni ordine e grado chiuse su tutto il territorio comunale, evacuate già nella serata di ieri da una scuola di danza dodici persone, tra cui nove minori, altre 10 sono state fatte uscire da una pizzeria, mentre l’acqua piovana ha invaso anche una palestra in località Carburo dalla quale personale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione civile hanno facilitato l’uscita di circa dodici adolescenti che non hanno riportato alcun danno. In generale le strade e la viabilità dell’isola d’Elba sono state fortemente danneggiate dalla pioggia con detriti su strada in varie zone, con in particolare quattro frane sulla Provinciale di Bagnaia. Complessivamente all’isola d’Elba sono stati quaranta gli interventi fatti nella notte dai Vigili del fuoco, ottanta le persone soccorse o evacuate da abitazioni e auto in panne.

Il maltempo in queste ore in Toscana si sta spostando in Maremma, principalmente nella zona sud dove, a causa delle forti precipitazioni, è stato effettuato il salvataggio di una giovane donna bloccata nella propria vettura a causa della strada allagata in località La Parrina, nel Comune di Orbetello, oltre ad interventi relativi ad allagamenti di locali e scantinati e alberi resi pericolanti a causa del maltempo. Da segnalare una frana che ha interrotto la viabilità sulla strada panoramica in località Cala Grande nel Comune di Monte Argentario. La squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello è intervenuta nelle località di Guinzone e Albinia nel Comune di Orbetello, per il soccorso di una persona con disabilità impossibilitata ad accedere ai piani superiori della propria abitazione interessata da allagamenti.

