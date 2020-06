VENEZIA (ITALPRESS) – “Ho dichiarato lo stato di emergenza, lo terrò aperto fino alla fine di questa ondata”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa sui numeri del coronavirus, annunciando lo stato di emergenza per il maltempo.

“Abbiamo avuto tanti danni, grandinate, allagamenti, smottamenti, frane”, ha aggiunto Zaia, che ha affermato: “Ringrazio l’assessore Bottacin e tutta la squadra della Protezione Civile perchè ieri hanno fatto 157 interventi in provincia di Treviso e 164 in provincia di Verona”.

(ITALPRESS).