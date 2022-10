Maltempo, in provincia di Lecce allagamenti e danni

Maltempo, in provincia di Lecce allagamenti e danni

Forti piogge hanno interessato la provincia di Lecce, in particolare i comuni di Parabita, Matino, Tuglie, Casarano, Tricase e Gallipoli. Le squadre locali dei Vigili del Fuoco, supportate da rinforzi giunti da Taranto, impegnate tutta la notte per allagamenti e danni d'acqua in genere. Svolti più di 40 interventi. gsl/pc/red