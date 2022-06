VARESE (ITALPRESS) – Disagi per il maltempo in Lombardia. Nella provincia di Varese sono un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge, in modo particolare a Laveno e Cittiglio. Bloccata dagli alberi la strada per un rifugio nella frazione montana di Vararo, esondato un torrente a Casalzuigno. Un nubifragio si è abbattuto anche su Lecco, con forti raffiche di vento.

– foto Vigili del fuoco –

(ITALPRESS).