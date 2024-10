CATANZARO (ITALPRESS) – “La Calabria in queste ore è

particolarmente colpita dagli effetti delle condizioni

meteorologiche avverse. Sono centinaia gli operatori in campo per

monitorare l’evolversi della situazione insieme al direttore della Protezione Civile regionale, ai sindaci, ai tecnici e agli altri uffici di competenza. Grazie a tutti coloro che da ore stanno lavorando ininterrottamente per mettere in sicurezza le persone coinvolte”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a corredo di un video.

– Foto: Da Video Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).