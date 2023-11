FIRENZE (ITALPRESS) – “Abbiamo disposto le evacuazioni in alcuni Comuni, segnatamente a Montale, Prato e Quarrata”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, e commissario straordinario all’emergenza maltempo in Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze. “Sono state fatte ordinanze di evacuazione dei luoghi che possono presentarsi ancora come pericolosi visto l’onda d’acqua che arriverà nella tarda serata e nottata, prevediamo l’intensità massima dalle 22 alle 3 di domani – ha aggiunto Giani -. Questo porta a prevenire e conseguentemente a capire se poi questi piani possono essere utili in termini di capacità di indicazione ai cittadini, e sarà anche un banco di prova per tutti i lavori che con grande foga e con grande impegno il Genio civile ed i consorzi di bonifica hanno fatto negli argini dei fiumi che sono stati collassati e hanno generato l’alluvione del 2 di novembre scorso. Stasera dopo una bella pioggia vedremo se reggeranno questi argini”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).