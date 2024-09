BOLOGNA (ITALPRESS) – Situazione difficile a causa del maltempo delle ultime ore con piogge persistenti in Emilia Romagna. Tra le zone più colpite quella della provincia di Forlì-Cesena, in particoare Modigliana dove sono caduti 120 mm di pioggia tra ieri e oggi. L’acqua scende pericolosamente a Valle. Colpite le stesse zone della Romagna dell’alluvione di maggio 2023 e si teme per i danni. Oltre 80 gli interventi dei Vigili del Fuoco in provincia. Maggiori criticità sull’Appennino, in particolare a Rocca San Casciano: evacuati dall’elicottero Drago i residenti di alcune abitazioni coinvolte da frane. Nel Bolognese si sta verificando in particolare un innalzamento del livello del torrente Savena.

“Avremo precipitazioni abbondanti almeno fino a mezzanotte. La macchina del supporto è attiva, le colonne mobili stanno entrando in supporto”. Lo ha detto Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione Emilia Tomagna, intervenuta a Rainews24. “Le zone più critiche sono la romagna faentina, Castel Bolognese, Modigliana, Castrocaro, abbiamo varie situazioni sparse. Bisogna prestare attenzione ai comportamenti, stare nei piani alti, non in cantine, non scendere in strada e non andare in auto”.

“La situazione è critica e complessa. Domani saranno chiuse scuole, centri sportivi, biblioteche e università, si muoverà solo chi ha necessità” ha detto il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa intervenuto a Rai News 24. “Abbiamo chiesto ai sindaci di evacuare dove era necessario, abbiamo avviato la macchina dei soccorsi, stanno arrivando rinforzi da altre regioni. Speriamo che i fiumi non esondino e che gli argini tengano”.

– Foto: Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).