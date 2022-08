FERRARA (ITALPRESS) – “Imprese e famiglie sono la priorità. E il tempo è un fattore fondamentale, per non perdere produttività, commesse, posti di lavoro. La procedura per arrivare alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale è già avviata, abbiamo bisogno di risposte celeri anche dallo Stato. L’emergenza ha inoltre impattato in maniera ingente sui conti dei Comuni, nel caso di Ferrara i sovracosti per gli interventi fatti nell’emergenza si aggirano almeno attorno al milione di euro, tra cui: circa 200mila euro per edilizia e scuole, altrettanti per i beni monumentali, 350mila euro per il verde pubblico, altri circa centomila euro per altri servizi. Gli enti locali hanno fatto e stanno facendo la loro parte , ora sono fondamentali: risposte rapide da parte del governo, risorse adeguate e massima attenzione alle esigenze del mondo imprenditoriale e dell’agricoltura, già fortemente provata dalla siccità”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, oggi a Bondeno per l’incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini a seguito dei danni causati dall’ondata di maltempo della scorsa settimana. “La dichiarazione dello stato di crisi regionale è stato il primo passo, doveroso, e ringrazio il presidente Bonaccini per aver accolto il nostro appello e per gli stanziamenti regionali previsti e oggi annunciati. Siamo tutti impegnati nella prima stima dei danni – e anche a Ferrara stiamo facendo la nostra parte, ringrazio i cittadini per la collaborazione -: sarà un passaggio fondamentale richiesto anche per lo stato di emergenza nazionale”. Nel corso dell’incontro Fabbri ha sottolineato anche l’impegno straordinario e fondamentale di “polizia locale, forze dell’ordine, protezione civile, volontari, associazioni, Ferrara Tua e del personale delle aziende che vi collaborano”, tornando a esprimere il proprio “ringraziamento speciale per quanto fatto”.

(ITALPRESS).

– foto Ufficio Stampa Comune di Ferrara –