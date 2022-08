di Leonardo Trespidi

PIACENZA (ITALPRESS) – Pioggia, vento e grandine da Piacenza a Ferrara. Come previsto dall’allerta di colore giallo, diramata ieri dall’Agenzia di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, l’intera regione è attraversata da forti temporali. La situazione è critica in Romagna, nel Ferrarese, dove già ieri a causa di “un tornado, a detta di alcuni siti specializzati, sia la zona centrale che quella industriale è stata devastata”, spiega il sindaco Alan Fabbri che aggiunge: “La situazione è grave ma la macchina dei soccorsi è già attiva”. I danni più gravi a Bondeno dove il sindaco Simone Saletti non ha “mai visto uno scenario simile”. Qui da ieri sera la Regione ha “garantito il massimo supporto” a “Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Municipale e tantissimi volontari sono incessantemente al lavoro per porre rimedio ai danni” – aggiunge su Facebook Saletti. Questa mattina il primo cittadino ha inoltrato “alla Rgione la richiesta dello stato di crisi regionale per affrontare l’emergenza con totale efficacia”. Nella notte “sono state aperte quasi tutte le principali arterie viabili, in modo da garantire la scorrevolezza del traffico e la sicurezza stradale. Tra i punti principali, resta per il momento bloccata via per Zerbinate all’altezza del ristorante “La Perla”. Prestate la massima attenzione”. Sempre nel Ferrarese, a Boara, una gru è caduta su alcune villette a schiera. “Nessun ferito – ha assicurato su Facebook il sindaco Alan Fabbri – i soccorsi sono già sul posto per le operazioni di evacuazione e di controllo degli appartamenti. Presente anche l’assessore alla protezione civile Nicola Lodi. Pronti a trovare una soluzione immediata alle famiglie”. “Gli appartamenti inagibili sono due. Ai due nuclei familiari è già stata garantita una sistemazione per i prossimi giorni e siamo pronti ad assistere anche gli altri cittadini per cui dovessero sorgere difficoltà”. Intanto è partita la conta dei danni. “Oltre alla situazione di Boara abbiamo ricevuto nuove segnalazioni di edifici e le stiamo verificando in queste ore – aggiunge Fabbri -. Come sindaco di Ferrara, insieme al sindaco Saletti di Bondeno e altri territori maggiormente colpiti, sollecitiamo alla Regione il riconoscimento dello stato di crisi regionale”. Nel resto della regione vento, pioggia e grandine a Modena, a Reggio Emilia e sull’Appennino Parmense e Piacentino. Nel Reggiano i carabinieri sono intervenuti nel centro abitato di Roteglia (Castellarano) dove, a causa del maltempo, un albero si è sradicato finendo in mezzo alla strada: nessun ferito. A Compiano, in provincia di Parma, “brusco risveglio stamattina con grandine e vento – si apprende dalla pagina social del Comune. I nostri mezzi assieme a quelli della Provincia stanno intervenendo per ripristinare alcune strade e pulire tombini. Anche i Vigili del Fuoco sono al lavoro per alcuni alberi caduti, anche su alcune abitazioni. Alcune squadre di ENEL sono al lavoro per ripristinare l’energia elettrica in alcune zone del nostro territorio”. A Bardi, nel Parmense, alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua a causa della forte pioggia, accompagnata dalla grandine. Grossi chicchi di grandine anche nel territorio di Bore. In provincia di Piacenza pioggia e grandine a Morfasso, in Alta Val d’Arda. Lungo la Provinciale che scende a Lugagnano, risultano essere cadute alcune pietre sulla strada nei pressi della diga di Mignano. Strade come fiumi anche a Vernasca mentre a Fiorenzuola d’Arda si sono allagati i sottopassi, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco: sul posto anche le forze dell’ordine.

(ITALPRESS).

– foto Vigili del Fuoco –