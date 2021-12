Maltempo, crolla un ponte nel Trapanese

Le forti piogge hanno causato il crollo del ponte San Bartolomeo, sulla statale che collega i comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, in provincia di Trapani. Fortunatamente non ci sono feriti, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. sat/red (fonte video: Vigili del Fuoco)