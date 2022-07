Il maltempo ha segnato una vittima nel piacentino: un uomo di 54 anni è morto in seguito al crollo di un muro, a causa del vento. E’ accaduto in un’azienda agricola nel comune di Besenzone. Mentre il forte vento si è abbattuto sulla provincia, l’uomo era al lavoro nella stalla di una cascina in via Boceto Inferiore quando sarebbe stato travolto da un muro interno della struttura. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza per estrarlo dalle macerie. Vani i tentativi di soccorso messi in atto dai sanitari del 118. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda per gli accertamenti del caso.

