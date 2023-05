ROMA (ITALPRESS) – “Dopodomani verrà Ursula von der Leyen quasi certamente. Con il governo abbiamo già inteso chiedere l’attivazione del fondo di solidarietà europea. Nel 2012 ci arrivarono circa 700 milioni, noi siamo convinti che altre centinaia di migliaia di euro possano arrivare dall’Ue proprio da un fondo che rappresenta gli interventi quando accadono, come in questo caso, delle calamità naturali”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi.

“Molte delle richieste sono state soddisfatte, noi siamo soddisfatti. Questo è un primo passo molto importante, è chiaro che riguarda l’emergenza e poi noi avremo da stabilire tutto quello che sta alla voce ricostruzione”, ha aggiunto. Ricostruzione come accadde “esattamente 11 anni fa con quel terremoto devastante da 12 miliardi di danni; anche allora si susseguirono le polemiche, poi tutti hanno dovuto prendere atto che è stata fatta una ricostruzione che non so quanti precedenti ha nella storia del Paese. L’abbiamo fatto grazie al contributo di tutti, nessuno escluso”, ha concluso Bonaccini.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

