ROMA (ITALPRESS) – Un sistema perturbato di origine atlantica tende ad avvicinarsi all’Italia portando un peggioramento significativo del tempo a partire dal tardo pomeriggio/sera di oggi che coinvolgerà dapprima la Liguria, specie il settore di Levante, la Toscana, specie i settori settentrionali e l’Emilia-Romagna, in un contesto di generale aumento della ventilazione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, sulla Liguria, specie settore di Levante, Toscana, specie i settori settentrionali e l’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 1° dicembre, allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Liguria di Levante e sulla Toscana settentrionale. Valutata, inoltre, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Foto: Agenzia Fotogramma