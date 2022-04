LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha iniziato a somministrare la quarta dose contro il Covid-19 a persone immunocompromesse e residenti nelle case per anziani. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Chris Fearne aggiungendo che Malta è considerata uno dei paesi con il più alto tasso di vaccinazione. Ha aggiunto che partire dal 18 aprile, la quarta dose sarà resa disponibile su base volontaria alle persone di 80 anni e di più. Gli anziani che hanno i requisiti a ricevere il vaccino anti-Covid-19 saranno avvisati dalle autorità sanitarie. Il ministro della Sanità ha confermato che la quarta dose non avrà alcun impatto sulla validità dei certificati del vaccino anti-Covid-19.

L’Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per il controllo delle malattie hanno affermato che una quarta dose può essere somministrata agli adulti di 80 anni o superiore a questa età.

Attualmente Malta sta registrando un alto tasso di casi positivi. Dopo gli oltre 800 nuovi casi di ieri, oggi le autorità sanitarie locali hanno confermato 731 nuovi casi di coronavirus.

Il numero dei casi attivi ha raggiunto 8.357, un numero che era registrato l’ultima volta a gennaio.

Nel frattempo sono stati registrati due nuovi decessi portando a 652 il numero totale di decessi dall’inizio della pandemia.

(ITALPRESS).

