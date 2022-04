LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – In una dichiarazione ufficiale, il presidente di Malta George Vella ha espresso la speranza che il viaggio apostolico di Papa Francesco a Malta “porterà gioia sia materiale che spirituale, affinchè l’unità e la pace possano continuare a fiorire”.

Vella ha definito la visita del Papa un grande successo e ha ringraziato i maltesi per aver partecipato in gran numero a tutti gli eventi.

In un telegramma che ha inviato al presidente George Vella al termine del suo viaggio di due giorni di impegni nell’isola di Malta, Papa Francesco ha espresso la sua “profonda gratitudine” al popolo maltese. Il Pontefice ha scritto: “Mentre parto da Malta per il mio ritorno a Roma, esprimo la mia profonda gratitudine a Sua Eccellenza, alle autorità civili e a tutto il popolo maltese. Prego per intercessione di San Paolo apostolo, che la vostra nazione sia abbondantemente benedetta da Dio onnipotente”.

Parlando ai giornalisti domenica sera sul volo da Malta a Roma, Papa Francesco si è detto colpito e “stupito” dall’entusiasmo della gente mostrato durante la sua visita a Malta e Gozo, aggiungendo che il viaggio a Malta lo ha aiutato a comprendere le diverse realtà del paese.

Nei suoi commenti, Papa Francesco ha anche affermato che il rimpatrio dei migranti intercettati in mare verso la Libia è “un atto criminale”. Sottolineando la necessità di una maggiore solidarietà europea, il Pontefice ha affermato che l’Europa dovrebbe aprire le sue porte ai migranti che attraversano il Mediterraneo nello stesso modo in cui accoglie gli ucraini in fuga dal loro paese martoriato dalla guerra.

Papa Francesco ha anche confermato che un viaggio in Ucraina “rimane sul tavolo”. “Molti mi hanno suggerito di andare in Ucraina e farò tutto il possibile. La risposta non è un “no”. Se possiamo farlo, dovremmo farlo”.

