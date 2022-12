LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente di Malta George Vella ha fatto appello per ulteriori discussioni sul controverso disegno di legge che riforma la legislazione sull’aborto. Nel suo discorso, in occasione della Festa della Repubblica di Malta, Vella ha detto di sperare in una soluzione che affronti tutte le preoccupazioni sollevate dal disegno di legge.

“Spero che con le discussioni in corso si trovi una soluzione che affronti debitamente tutti i punti sollevati dalle diverse parti interessate in questo dibattito”, ha affermato Vella.

Ieri si è conclusa la discussione parlamentare e lunedì prossimo è prevista la votazione prima che il disegno di legge passi ad un’altra fase di fronte a un comitato parlamentare.

Il disegno di legge propone un articolo al codice penale in cui si afferma che le disposizioni che penalizzano l’aborto non si applicano “quando l’interruzione di gravidanza è conseguenza di un intervento medico volto a proteggere la salute di una gestante affetta da una complicazione medica che può mettere la sua salute in grave pericolo”.

Il governo ha già affermato che saranno introdotti emendamenti, comprese le decisioni sull’interruzione di gravidanza, che saranno prese da una conferenza di due o tre medici nel tentativo di ridurre al minimo il potenziale di abuso.Vella attende la versione finale del disegno di legge prima di prendere la sua decisione definitiva.

-foto Department of Information –

(ITALPRESS).

