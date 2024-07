LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il mare intorno a Malta e Gozo sta registrando un significativo aumento con temperature che raggiungono i 30 gradi in alcune aree. Secondo il Gruppo di ricerca marina oceanografia dell’Università di Malta, tra il 15 e il 21 luglio la temperatura media nei primi 10 metri attorno alle isole maltesi variava tra 28 e 29 gradi. Si tratta di circa 2 gradi sopra la media abituale. Queste temperature si verificano tipicamente più avanti nel corso dell’anno, indicando un cambiamento nei modelli stagionali. Ma questa ondata di caldo marino non è un fatto isolato a Malta; ha colpito l’intera regione del Mediterraneo centrale, come evidenziato dai dati satellitari e dalle misurazioni effettuate da una boa installata vicino alla costa di Malta. Le implicazioni di questa ondata di caldo marino sono gravi. Le acque più calde possono alterare in modo significativo gli habitat marini, portando a una potenziale perdita di biodiversità poichè le specie marine lasciano le acque calde e si trasferiscono in acque più fredde. Secondo il gruppo di ricerca, l’aumento delle temperature aumenta anche il rischio di fioriture di alghe dannose, che possono essere tossiche per la vita marina e, infine, per l’uomo. Queste fioriture algali sono state visibili nelle ultime due settimane in diverse baie intorno a Malta. Secondo il ricercatore marino Adam Gauci, se gli attuali livelli di emissioni di carbonio persistono, le proiezioni indicano un aumento della temperatura di 4 gradi e un aumento del livello del mare di circa 10 metri nel prossimo secolo.

