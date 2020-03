Tutti i voli tra Malta e l’Italia sono stati interrotti per disposizione del primo ministro Robert Abela a seguito della crisi causata dal Coronavirus. Secondo quanto riporta Malta Today tutti i catamarani che collegano Malta alla Sicilia potranno essere utilizzati solo per il trasposto di merci. Si fermano dunque tutti i collegamenti tra il nostro Paese e La Valletta, con pesanti ricadute per gli italiani che avevano intenzione di rientrare nella Penisola.

Sono migliaia gli italiani che vivono a Malta. Per loro dopo questi provvedimenti non sarà possibile al momento rientrare in Italia.

Attualmente a Malta i contagiati da Coronavirus sono 4 e riguardano tutti soggetti che hanno viaggiato tra l’isola e il Nord Italia nei giorni scorsi.