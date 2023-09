LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il secondo aumento più alto di pernottamenti nei primi sei mesi rispetto al resto dell’UE. La crescita è stata di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo un recente rapporto Eurostat, solo Cipro ha registrato un maggior numero di pernottamenti, con un aumento di poco superiore al 39%.

Secondo il rapporto “l’industria del turismo in Ue sta vivendo una forte ripresa dall’impatto della pandemia di Covid-19. Nella prima metà del 2023 il numero di notti trascorse in strutture ricettive turistiche ha raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni”. Da gennaio a giugno Malta ha registrato oltre 4,3 milioni di pernottamenti, in notevole aumento rispetto ai 3,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Giugno è stato il mese con il numero più alto, 900mila, pari a poco più di un quinto del totale. In tutta l’UE da gennaio a giugno ci sono stati quasi 1,2 miliardi di pernottamenti in strutture turistiche, con un aumento di quasi 11 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e ben superiore ai 400 milioni del 2021.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio del Turismo di Malta –

