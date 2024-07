LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta corre il rischio reale di essere sospesa dall’area Schengen a causa della sua mancata implementazione di un nuovo sistema di controllo passaporti, noto come Entry/Exit System, EES. L’EES è un sistema informatico automatizzato centralizzato che registrerà e memorizzerà la data, l’ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’UE. Si applicherà a coloro che necessitano di visti per soggiorni di breve durata e ai viaggiatori esenti dal visto provenienti da paesi fuori dall’UE che visitano per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Il Ministero degli Affari Interni ha riconosciuto che Malta è in una corsa contro il tempo per allineare il suo sistema di controllo delle frontiere alle nuove norme dell’UE entro la scadenza di ottobre 2024, affermando che è in trattative con Bruxelles su potenziali piani di emergenza per evitare qualsiasi rischio di essere sospeso dal zona di libera circolazione. Nel frattempo, l’eurodeputato del Partito nazionalista Peter Agius ha affermato di aver richiesto un incontro informale con la Commissione europea, la quale gli ha detto che esiste un “rischio reale” che Malta venga sospesa dall’area Schengen poiché continua a non disporre del sistema elettronico necessario per verificare impronte digitali e passaporti. Secondo la Commissione europea, il governo maltese sta creando un sistema manuale temporaneo di controllo dei passaporti e, in questo modo, Malta eviterà di essere sospesa dall’area Schengen questo ottobre. Il sistema, tuttavia, può essere burocratico e richiedere molto tempo.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma