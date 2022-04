LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi hanno annunciato la revoca di quasi tutte le misure restrittive anti-Covid. Il vicepremier e ministro della Sanità Chris Fearne ha parlato di “ritorno alla normalità con responsabilità”.

A partire da lunedì 2 maggio l’uso delle mascherine sarà obbligatorio solo negli ospedali, nelle cliniche sanitarie, nelle case di riposo e sugli aerei. Il ministro Fearne ha invitato le persone ad agire in modo responsabile e a indossare le mascherine nelle zone interne affollate, compresi i mezzi di trasporto pubblico. Nessuna restrizione per matrimoni e feste.

Le misure di quarantena saranno rimosse per tutti tranne che per chi risulta positivo. Dopo sette giorni, la persona risultata positiva dovrà sottoporsi a un test rapido e una volta che questo risulterà negativo si porrà fine all’isolamento. Se la persona risulta ancora positiva, il periodo di quarantena sarà applicabile per altri tre giorni.

Fearne ha affermato che la revoca delle misure più restrittive è stata possibile solo a causa del calo dei ricoveri in terapia intensiva all’ospedale Mater Dei. Attualmente 88 persone ricoverate in ospedale sono risultate positive al Covid-19, di cui 39 in cura per il virus. Solo due pazienti sono in terapia intensiva.

Le autorità sanitarie maltesi hanno segnalato 249 nuovi casi di positività al Covid-19, con il numero di casi attivi sceso a 5.567 a seguito di 552 pazienti guariti. I nuovi casi sono stati identificati tramite 1.930 test, il tasso di positività è del 12,9%.

Nelle ultime 24 ore, non sono stati registrati nuovi decessi. Il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia rimane fermo a 684.

– foto xf3 –

(ITALPRESS).