LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il maggior numero di decessi causati dal Covid-19 dall’inizio della pandemia. Le autorità sanitarie locali hanno confermato che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altri sei pazienti positivi al Covid: tre uomini di 45, 75 e 79 anni e altre tre donne di 75, 79 e 97 anni. Finora, 520 persone hanno perso la vita a causa del virus. Sono 94 i pazienti in cura all’ospedale Mater Dei. Otto sono in terapia intensiva. Secondo il bollettino medico di oggi, sono stati registrati 286 nuovi casi. Con 552 guariti, il numero totale di casi attivi è di 8.698. Nel frattempo, il governo maltese sta affrontando diverse critiche a causa delle nuove misure anti-Covid entrate in vigore lunedì scorso.

Il consiglio che rappresenta gli aeroporti europei ha fatto appello alla Commissione europea per indagare il governo maltese per aver violato le regole di viaggio dell’UE.

Il direttore generale Olivier Jankovec ha affermato che gli aeroporti sarebbero “estremamente grati” se la Commissione indagasse “urgentemente” sulla questione, contattasse le autorità maltesi e chiedesse loro di rispettare le regole dell’UE.

Secondo le nuove regole imposte dal governo maltese, i certificati di vaccino per gli adulti di età superiore ai 18 anni sono validi solo per i cicli vaccinali iniziali effettuati negli ultimi tre mesi o per i richiami negli ultimi nove mesi.

(ITALPRESS).

