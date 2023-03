LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta ha registrato il più alto aumento dell’inflazione degli ultimi 15 anni con statistiche ufficiali che mostrano che il costo della vita è esploso tra il 2021 e il 2022 a causa della pandemia e dell’invasione russa dell’Ucraina. L’Ufficio nazionale di statistica ha confermato che l’aumento dell’inflazione ha raggiunto un tasso di oltre il 6% in un anno. L’ultimo Eurobarometro conferma anche che i temi di maggiore preoccupazione per i maltesi sono i prezzi in aumento con il 61% di quelli intervistati. Lo scorso mese, i prodotti alimentari e le bevande analcoliche hanno registrato il più l’aumento – 13,2%, seguiti dai prezzi dell’acqua e dell’energia elettrica e dalle abitazioni con un aumento di oltre il 9%.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’aumento dei prezzi della carne ha avuto il maggiore impatto sull’aumento dei prezzi alimentari. I prezzi erano già in aumento nella ripresa post-pandemia del 2021 a causa dell’aumento del costo del grano e dei prodotti agricoli e della carta, che hanno aumentato incredibilmente l’anno dopo l’invasione russa.

L’inflazione nell’Unione europea è aumentata di tre volte nel 2022 rispetto ai dati annuali del 2021. Tuttavia, i tassi di inflazione record dell’UE sono legati all’aumento dei prezzi dell’energia come diretta conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina. Secondo la posizione della banca centrale di Malta, l’inflazione alimentare dovrebbe iniziare a moderarsi più avanti nel 2023.

