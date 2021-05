LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Mentre Malta si prepara alla riapertura della stagione turistica a partire dall’1 giugno, verrà negato ai viaggiatori l’imbarco, a meno che non presentino un test negativo per il Covid-19 o un certificato di vaccinazione. La documentazione sarà richiesta anche all’arrivo a Malta e i passeggeri che non lo faranno saranno sottoposti a un test PCR e quarantena obbligatoria in un luogo designato dalla Sovrintendente della Sanità Pubblica. I costi del test e della sistemazione in quarantena obbligatoria dovranno essere sostenuti dall’individuo. I bambini sotto i cinque anni sono esenti dai questi requisiti.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che dopo il successo della vaccinazione con oltre il 70% della popolazione adulta che ha ricevuto almeno una dose, il prossimo passo sarà mettere in atto il certificato di vaccinazione. Il certificato, ha affermato Abela, faciliterà i viaggi e sarà un precursore di un processo di certificazione a livello europeo.

Durante una conferenza stampa, il vice primo ministro maltese e ministro della sanità Chris Fearne ha affermato che Malta è in trattative con un numero di paesi per concordare il riconoscimento reciproco dei certificati.

Inoltre, l’UE dovrebbe introdurre un sistema di certificazione simile che copra l’intero blocco.

Fearne ha confermato che il 48% della popolazione adulta è completamente vaccinata. Ha detto che la vaccinazione sta funzionando e questo si riflette nella diminuzione del numero di persone trattate in ospedale per il Covid-19. Attualmente, afferma Fearne, solo tre pazienti stanno ricevendo trattamento per il Covid-19 all’ospedale Mater Dei.

Il primo ministro maltese ha dichiarato che se il numero di nuovi casi rimane basso, da luglio le mascherine non rimarranno più obbligatorie. Questo vale solo per le persone completamente vaccinate. Il numero totale di casi attivi è di 66. Dall’inizio della pandemia, Malta ha registrato 30.535 casi di Covid-19, con 30.050 guariti. Però, fino ad oggi, la pandemia ha causato la morte di 419 persone.

Intanto, il ministro per la sanità, Chris Fearne ha confermato che negli ultimi due giorni c’è stato un piccolo problema nella somministrazione dei vaccini Pfizer a seguito di un piccolo ritardo nella spedizione del vaccino. Però, da domani la situazione tornera alla normalità dopo l’arrivo di una spedizione negli ultimi ore.

Da domani saranno revocate le restrizioni sull’uso di mascherine sulle spiagge e in piscine, apriranno di nuovo le scuole di lingue agli studenti stranieri e si potranno celebrare matrimoni, con un massimo di 100 persone al chiuso e 300 all’aperto.

Dal 7 giugno, possono riaprire i bar ma i clienti devono essere seduti, possono riaprire anche cinema e teatri mentre ristoranti e snack bar possono aumentare da 4 a 6 il numero di persone su ogni tavolo, potranno riaprire le sale scommesse e i casinò, riprenderanno gli sport di contatto e riapriranno le scuole estive.

