LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Il “prodotto” di Malta rischia di crollare a meno che il governo maltese non intraprenda azioni drastiche per fermare la pressione sulle infrastrutture e non investa massicciamente per fermare le croniche interruzioni di corrente. Nel frattempo, i turisti che visitano l’isola di Gozo hanno chiesto alcuni rimborsi o hanno lasciato i loro alloggi prima del previsto poiché un’interruzione di corrente continua ad affliggere l’isola gemella. In questo periodo dell’anno, sia i maltesi che i turisti si riversano a Gozo per rilassarsi. Nello stesso periodo anche le diverse località celebrano le loro feste paesane. Tutto ciò significa che ristoranti, bar e altre attività del settore dell’ospitalità dovrebbero essere in piena attività.

Gli organi costituiti e le parti sociali hanno lanciato un duro avvertimento mentre le interruzioni di corrente continuavano per la seconda estate. Hanno aggiunto che la situazione sta danneggiando le imprese e i residenti, causando tanti costi in termini di danni e intaccando lo sviluppo economico. Enemalta, l’azienda energetica statale, ha ora installato 14 generatori diesel in varie località intorno a Malta per far fronte a questa crisi di interruzioni di corrente nel mezzo di un’ondata di caldo.

La cattiva pianificazione, l’edilizia eccessiva e la sovrappopolazione sono state individuate come le ragioni principali di un’infrastruttura in ginocchio. Gli avvertimenti lanciati dalle organizzazioni dei datori di lavoro sono stati netti: “A causa degli effetti negativi sulla qualità del servizio, il settore privato potrebbe dover ridurre i propri investimenti in futuro finché il governo non riuscirà a recuperare terreno”, ha affermato Marthese Portelli, amministratore delegato della Camera di Commercio. Secondo lei, il fatto che le interruzioni di corrente stiano colpendo in modo significativo le aree residenziali è in gran parte dovuto alla costruzione di più unità abitative, hotel e ristoranti senza le infrastrutture necessarie per sostenerli. Portelli ha affermato che il governo deve impegnarsi in un piano quinquennale-decennale di investimenti nelle infrastrutture, sviluppato in seria consultazione con il settore privato e con tappe chiare e risultati finali basati su proiezioni di crescita realistiche considerando le competenze disponibili. “Questi suggerimenti e proposte non sono nuovi, ma sono stati sistematicamente e ripetutamente ignorati. Ora anche il pubblico si sta rendendo conto di quanto la mancanza di pianificazione incida sul suo benessere e sulla qualità della vita”. Tony Zahra, presidente dell’Associazione degli hotel e dei ristoranti di Malta, è preoccupato che la mancanza di investimenti e di una pianificazione coesa per affrontare la crescente popolazione di residenti e turisti a Malta stia mettendo a dura prova il “Prodotto Malta”. Ha insistito sul fatto che le decisioni riguardanti il futuro di Malta nei prossimi 15 anni devono essere prese ora e comunicate chiaramente a tutte le parti interessate. “La manutenzione generale e la pulizia di Product Malta sono motivo di continua preoccupazione”, ha aggiunto. Nel frattempo, Michelle Muscat, presidente dell’Associazione della ristorazione, ha dichiarato di essere stata inondata di chiamate dainristoratori che segnalavano interruzioni di corrente da tutta l’isola. Le denunce spaziano dai ristoratori costretti a buttare via le scorte agli elettrodomestici danneggiati. Muscat ha dichiarato: “Stiamo perdendo anche clienti. Le persone chiamano i ristoranti per verificare se la corrente è accesa o meno prima di prenotare. Poi vanno al ristorante e scoprono che dopo pochi minuti manca di nuovo la corrente. Muscat ha detto che i suoi membri sono impotenti perché nessuno sa per quanto tempo persisterà questa situazione. “Venerdì sera è stata la peggiore. Sono stati colpiti i ristoranti a Sliema, St Julian’s, Gzira, Hamrun, Santa Venera, Mosta, Naxxar. Gozo ha subito regolari interruzioni di corrente per un giorno e mezzo. Paul Abela, presidente della Camera delle PMI di Malta, ha affermato che la situazione è “molto complessa”. “Prima di dare il via libera a nuovi progetti, le autorità dovrebbero iniziare a chiedersi se l’infrastruttura reggerà”. La Camera che rappresenta gli imprenditori gozitani ha affermato che le imprese sono preoccupate poiché non possono più fornire la garanzia che le loro operazioni non saranno colpiti dalla prossima interruzione di corrente. “Le imprese non possono pianificare. Allo stesso tempo, non possono offrire prodotti turistici a chi li visita e subiscono danni ai loro elettrodomestici e al prodotto stesso”. Ha inoltre sottolineato: “Le persistenti interruzioni, gli enormi danni tra il cavo Malta-Gozo e l’insicurezza energetica stanno tutti incidendo sulla fiducia delle imprese”, sottolineando che gli operatori non sono più sicuri di poter aprire le loro porte ai clienti mentre altri scelgono di sostenere costi aggiuntivi noleggiando un generatore. Oltre il 70% degli alloggi a Gozo sono costituiti da fattorie e in questo periodo dell’anno sarebbero al completo. La Camera ha aggiunto che diverse località sono state colpite da interruzioni di corrente e in alcuni casi dall’interruzione dell’acqua. Ha aggiunto che ciò sta causando danni considerevoli, perdita di clienti, materiali di consumo e ore di lavoro e in alcuni casi costi aggiuntivi per sostenere l’alimentazione elettrica.(ITALPRESS).

Foto: xf3