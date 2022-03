LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha votato sabato mattina per le elezioni generali maltesi, esortando gli eleggibili a votare per adempiere al proprio dovere democratico e fare lo stesso.

Votando una settimana prima della data ufficiale, Metsola ha detto alla stampa fuori dalla sala per il conteggio dei voti a Naxxar di aver svolto il suo dovere e di aver votato, un dovere che, secondo lei, “era un importante processo democratico per il quale i nostri predecessori hanno lottato duramente”. Ha anche osservato che l’invasione russa dell’Ucraina mostra quanto sia importante a salvaguardare e difendere il processo democratico ogni giorno, consentendogli di funzionare e prosperare. “E’ molto importante che tutti partecipiamo al processo democratico, soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo in Ucraina, con una guerra alle nostre porte. Questo dimostra che la democrazia dovrebbe essere difesa ogni giorno”. Le elezioni generali a Malta si terranno il 26 marzo 2022.

(ITALPRESS).

