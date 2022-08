LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La popolazione a Malta è di 519.562 abitanti dopo un aumento di quasi il 25% negli ultimi dieci anni. Lo conferma il censimento nazionale pubblicato dall’Ufficio nazionale di statistica. Mentre a Malta ci sono per la prima volta più uomini che donne con una differenza di 65.000, più di una persona su cinque è di nazionalità straniera. Gli stranieri sono 115.449, cinque volte di più rispetto a quanto registrato nel 2019, con la maggioranza, circa il 60% sono uomini. Secondo il rapporto, Malta è il paese con la popolazione più densa dell’Unione Europea, con 1.649 persone per ogni chilometro quadrato. La media europea è di 109 persone per ogni km quadrato. La località con la densità abitativa maggiore è Sliema, sulla costa orientale dell’isola, con più di 15.000 persone per ogni chilometro quadrato. Saint Paul’s Bay, una città nella parte settentrionale dell’isola, è la località più popolosa con 32.042 residenti.

