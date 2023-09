LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo le statistiche ufficiali presentate dall’Autorità di regolamentazione per i servizi energetici e idrici di Malta alla Commissione europea, la domanda energetica di picco a Malta è aumentata del 42%, da 408 MegaWatt nel 2013 a 581 MW nel 2022. Inoltre, anche la quota fornita dall’energia solare per far fronte ai picchi di domanda di energia durante i giorni di picco di carico è aumentata dal 6% nel 2015 al 21,3% nel 2022. Tuttavia, il rapporto non include i dati provvisori per il 2023. La domanda di energia nel 2023 ha raggiunto un nuovo massimo record di 649 MW il 17 luglio, durante l’ultima interruzione di corrente. Ciò rappresenta un aumento del 12% rispetto al 2022 e del 59% rispetto al 2012. Sebbene l’energia rinnovabile abbia rappresentato più di un quinto della domanda di energia nel giorno con la più alta domanda di energia, nel complesso le energie rinnovabili rappresentano ancora il 7,2% del mix di combustibili immessi nella rete. Tutti i picchi di domanda energetica si sono verificati nel periodo estivo, in particolare nei mesi di luglio e agosto, mesi caratterizzati da un maggiore afflusso turistico e da un diffuso utilizzo dei condizionatori.

Foto: Agenzia Fotogramma

