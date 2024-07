LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Diverse località di Malta e Gozo stanno subendo lunghe interruzioni della fornitura di energia elettrica. Generatori portatili stanno comparendo in tutta Malta mentre le interruzioni elettriche estive continuano a lasciare i residenti a soffocare nelle loro case con temperature superiori a 35 gradi. Anche località turistiche come Gzira, Sliema St. Julian’s, Bugibba e St. Paul’s Bay sono state colpite da interruzioni di elettricità. I residenti vengono lasciati all’oscuro poichè le autorità non forniscono una stima di quando i residenti e le imprese nelle zone colpite potrebbero aspettarsi il ritorno dell’energia elettrica. Enemalta, l’unica compagnia energetica maltese che fornisce servizi energetici ed è incaricata della distribuzione di elettricità e dello sviluppo della rete nazionale di distribuzione elettrica, ha affermato che i problemi nelle regioni colpite sono dovuti a guasti dell’alta tensione.

Il Ministro dell’Energia Miriam Dalli ha dichiarato: “I lavori infrastrutturali necessari per rimettere a punto la rete di distribuzione elettrica dovranno essere eseguiti per fasi. Ha osservato: “Ho promesso il più grande investimento mai realizzato nella distribuzione di energia elettrica e 55 milioni di euro sono già stati spesi per migliorare le infrastrutture”, ha affermato. “Tuttavia non è possibile realizzare questi lavori in tutto il Paese contemporaneamente. Vorrei che fosse possibile, ma deve essere fatto per fasi”. Enemalta, l’azienda energetica statale, ha affermato che i problemi sono dovuti a guasti sulla sua rete di cavi ad alta tensione e che, ove possibile, vengono utilizzate fonti di energia alternative. Un rapporto dell’Ufficio nazionale dei conti ha concluso che gli investimenti di Enemalta sulla rete di distribuzione sono mancati per diversi anni fino al 2023, quando una serie di interruzioni di corrente a livello nazionale innescate da un’ondata di caldo anormalmente lunga hanno costretto il governo ed Enemalta ad agire.

Mentre le parti sociali chiedevano un intervento, il primo ministro maltese Robert Abela si è impegnato a raddoppiare gli investimenti nelle infrastrutture elettriche portandoli a 30 milioni di euro all’anno. Questa promessa è arrivata appena un anno dopo che Dalli, in qualità di ministro dell’Energia, aveva affermato che Enemalta stava accelerando i suoi investimenti nelle infrastrutture energetiche. Nonostante l’intensificazione dei lavori per migliorare l’infrastruttura ad alta tensione, i problemi con la coerenza dell’alimentazione elettrica hanno continuato ad affliggere Malta quest’estate. Una centrale elettrica di emergenza da 37 milioni di euro servirà come riserva nel caso in cui una delle principali fonti di produzione di energia dovesse sviluppare problemi. Le previsioni di Enemalta lo scorso anno erano che la domanda di energia sarebbe aumentata del 3%, quando in realtà la domanda è aumentata del 14%.

Enemalta ha confermato che i generatori temporanei rappresentano il secondo piano della compagnia elettrica. “Questo piano prevede il trasporto di grandi generatori direttamente alle sottostazioni e l’alimentazione di elettricità alle famiglie attraverso generatori portatili”. Enemalta ha installato 14 generatori diesel in varie località intorno a Malta per far fronte a un’altra crisi di interruzione di corrente nel mezzo di un’ondata di caldo. “Altri generatori sono in arrivo dopo l’aggiudicazione di una gara d’appalto. Queste unità saranno utilizzate solo se necessario”.

