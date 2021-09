LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha dichiarato che il recovery plan maltese è uno dei più “verdi” che la Commissione europea abbia ricevuto. In una conferenza stampa congiunta con il primo ministro maltese Robert Abela, durante una breve visita ufficiale a Malta, von der Leyen ha dichiarato che la Commissione europea ha approvato 316,4 milioni per il piano di Malta per riprendersi dalla pandemia e trasformare l’economia locale per diventare più verde e più digitale. Una volta che il piano sarà approvato anche dai ministri delle Finanze dell’UE nelle prossime quattro settimane, Malta riceverà 41,1 milioni in prefinanziamento per i progetti approvati. Tutte le iniziative saranno finanziate con sovvenzioni dell’UE fino al 2026.

Malta spenderà il 54% dei fondi per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica. Questi includono investimenti in trasporti sostenibili come un nuovo terminal per traghetti e veicoli elettrici, così come miglioramenti dell’efficienza energetica negli edifici. Inoltre, il piano di Malta prevede una migliore pianificazione dei trasporti, un accesso più libero ai trasporti pubblici e ai sistemi di gestione dei rifiuti, tra gli altri. “Il piano di Malta soddisfa i criteri stabiliti”, ha osservato von der Leyen. Il presidente ha anche osservato che il 25% del budget del piano di recupero e resilienza di Malta sarà diretto per la transizione digitale del Paese.

(ITALPRESS).