LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno avanzato una nuova strategia per la salute sessuale, che raccomanda di aggiungere la contraccezione d’emergenza al prontuario nazionale e di distribuire gratuitamente i preservativi. La strategia è ora aperta alla consultazione pubblica. Il ministro della Salute, Jo Etienne Abela, ha lanciato la consultazione per due mesi e l’ha descritta come “basata su una solida ricerca”. La strategia mira a essere inclusiva ed equa per tutte le popolazioni, compresi migranti, persone con disabilità e persone Lgbtiq+, ha affermato. Per prevenire la diffusione di infezioni sessualmente trasmissibili, la strategia suggerisce di fornire preservativi gratuiti a chiunque abbia più di 16 anni. Aggiungere la pillola anticoncezionale di emergenza al prontuario nazionale, contribuirà a renderla più accessibile.

Nota anche come pillola del giorno dopo, non era disponibile a Malta fino al 2016, quando è stata resa legale e ha iniziato a essere venduta senza ricetta nelle farmacie. La strategia propone un trattamento preventivo gratuito contro l’Hiv per coloro che sono a rischio di contrarre il virus. Questa è la prima volta che la strategia per la salute sessuale di Malta è stata aggiornata in 14 anni. La sovrintendente della sanità pubblica, Charmaine Gauci, ha affermato che la direzione della strategia è allineata con un piano d’azione dell’Organizzazione mondiale della sanità e altre politiche e strategie dell’Ue.

(ITALPRESS).

-Foto: Dipartimento dell’Informazione-

