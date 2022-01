LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata inclusa in una bozza di lista nera dei paesi “offshore” dal governo russo. Questa mossa del Ministero delle Finanze russo negherà il sostegno ad alcune delle più grandi società russe a partire dal prossimo anno, a meno che le società non rispediscono denaro investito all’estero.

Negli ultimi anni, il governo di Mosca ha preso diverse decisioni sulle società russe registrate in giurisdizioni estere a bassa tassazione. Un gran numero di imprenditori e politici russi di alto profilo hanno acquisito la cittadinanza maltese attraverso il programma di vendita del passaporto e questo ha permesso loro di spostare miliardi di rubli fuori dalla Russia.

Malta è stata inclusa nella lista nera insieme ad altri 56 paesi tra cui Cipro, l’Irlanda e la Svizzera.

Il ministero delle finanze russo ha affermato che dall’1 gennaio 2023, le società russe in cui entità offshore hanno una partecipazione di almeno il 25% non potranno beneficiare di aiuti di emergenza per coronavirus o prestiti a basso interesse garantiti dal governo russo.

Le società con sede a Malta pagano la tassa più bassa sui profitti da qualsiasi altro paese dell’UE. Le imprese locali pagano una tassa del 35% sugli utili, ma le società straniere pagano solo il 5%. L’anno scorso, il governo maltese ha accettato l’aliquota fiscale globale, ma ha dichiarato le sue riserve per le società che registrano profitti pari o superiori a 750 milioni di euro e che operano in settori particolari.

