LA VALLETTA (ITALPRESS) – Un italiano di 29 anni è stato accusato dopo essere stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento in un traffico di cocaina e cannabis per un valore di 450mila euro.

Gennaro Russo di Napoli, proprietario di un caffè e che vive a St Paul’s Bay, è stato arrestato mentre guidava a Naxxar. E’ stato anche trovato in possesso di diverse bustine piene di droga e circa 20.000 euro.

L’uomo è stato arrestato a St. Paul’s Bay dopo giorni di sorveglianza. Durante una perquisizione in una residenza e garage nella stessa località, e in seguito a un’altra perquisizione in un garage a Msida, la polizia ha trovato 15 kg di cannabis e 1,5 kg di cocaina. Sono stati trovati anche 250.000 euro in contanti.

Si è dichiarato non colpevole delle accuse per traffico di droga, possesso aggravato di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro. L’imputato viveva a Malta da nove anni e non aveva precedenti penali. Le indagini sono ancora in corso.

(ITALPRESS).