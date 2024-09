LA VALLETTA (MALTA) (MNA-ITALPRESS) – La polizia di Malta non è ancora intervenuta contro un uomo che lo scorso luglio ha lasciato un messaggio minaccioso davanti alla porta di casa della Commissaria europea maltese. La commissaria europea Helen Dalli ha confermato un articolo pubblicato dal quotidiano dell’opposizione nazionalista Il-Mument che includeva immagini tratte da filmati di sicurezza che mostrano un uomo che parcheggia un’auto fuori dalla residenza di Dalli a Marsascala, lasciando un oggetto davanti la sua porta e scattando una foto. Il giornale diceva che l’oggetto era un barattolo di marijuana, insieme a una nota minacciosa che diceva “La prossima volta preparerò qualcosa per i vostri figli”. Dalli ha detto che l’incidente inquietante è avvenuto il 31 luglio. “Ho immediatamente segnalato questa minaccia alla polizia insieme al filmato di sicurezza, in cui si vede un uomo che si avvicina alla nostra casa e si vede anche la sua macchina. Da allora non ho ricevuto alcuna comunicazione su questo caso. La settimana scorsa ho chiesto un aggiornamento sull’indagine e mi è stato detto che non ne hanno ancora niente”. Nelle ultime settimane, la famiglia Dalli è stata sotto gli occhi dell’opinione pubblica, soprattutto dopo che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avrebbe suggerito che il governo maltese nominasse il commissario uscente per un secondo mandato e sostituisse il candidato del primo ministro Robert Abela ed ex capo della segreteria, Glenn Micallef. La settimana scorsa, il figlio di Dalli, Luke, presentatore di programmi televisivi dei media laburisti per gli ultimi 14 anni, ha annunciato che non ospiterà un programma nella prossima scheda invernale. In un post su Facebook, Dalli ha detto che è stata una “decisione molto difficile” per lui, ma che è arrivata dopo diversi eventi negli ultimi anni, mesi e settimane. Il marito di Helena Dalli, Patrick, è andato oltre e ha affermato che due alti funzionari del partito laburista stanno tentando di danneggiare politicamente le possibilità di Dalli come commissario. Ha anche detto che “presto conoscerete le manovre compiute da due alti funzionari del partito laburista nella nomina del presidente di Malta per danneggiare la credibilità di Helena”. “È stato un attacco fascista contro una donna che ha dedicato la sua vita al Partito laburista e al popolo maltese.” Si diceva che Dalli fosse in corsa per la presidenza della Repubblica, ma alla fine fu nominata Myriam Spiteri Debono. Helen Dalli è nelle ultime settimane del suo mandato quinquennale come commissaria europea, dopo aver precedentemente occupato il ruolo di ministro durante l’amministrazione dell’ex primo ministro Joseph Muscat e dell’attuale premier Robert Abela.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma