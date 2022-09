LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha osservato una giornata di lutto nazionale in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. La bandiera nazionale su tutti gli edifici governativi e le aree pubbliche ha sventolato a mezz’asta per tutto il giorno. Il presidente di Malta George Vella ha partecipato a Londra ai funerali di stato. Presente anche il giudice Joseph Galea, presidente onorario della George Cross Island Association, in qualità di insignito della George Cross.

Da principessa la regina Elisabetta II visse per due anni a Malta mentre suo marito, il principe Filippo di Edimburgo, prestava servizio con la Royal Navy sull’isola. La casa dove visse la regina a Guardamangia sarà oggetto di lavori di restauro. E’ stata anche regina di Malta per dieci anni, dal 1964 fino a quando Malta è stata dichiarata una repubblica nel dicembre 1984.

Vella ha reso omaggio alla regina Elisabetta II all’abbazia di Westminster e ha anche firmato il libro delle condoglianze a Lancaster House.

