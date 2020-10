L’ex primo ministro maltese Joseph Muscat ha annunciato le sue dimissioni dal Parlamento dopo 12 anni.

In un discorso molto breve, Muscat ha riferito che aveva già segnalato la sua intenzione di dimettersi all’inizio di quest’anno. Ha detto di non aver nemmeno informato i suoi colleghi laburisti della presentazione della sua lettera di dimissioni. Muscat ha insistito sul fatto di essere orgoglioso di aver servito per tre mandati nel parlamento maltese, compreso il periodo come Primo Ministro.

L’ex premier maltese, che ha condotto una campagna contro l’adesione di Malta all’UE, è stato eletto al Parlamento europeo nel 2004 ed è diventato leader del partito laburista nel 2008. E’ stato cooptato in Parlamento in seguito alle dimissioni del deputato, Joseph Cuschieri.

E’ diventato Primo Ministro dopo le elezioni generali del 2013 ed è stato rieletto nel 2017 nonostante scandali per presunta corruzione, tra cui la rivelazione dei Panama Papers secondo cui il suo capo di gabinetto Keith Schembri e il ministro laburista Konrad Mizzi avrebbero aperto società segrete.

Il suo secondo mandato è finito anzitempo per le conseguenze dell’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. L’arresto dell’imprenditore Yorgen Fenech a novembre 2019 ha portato a forti proteste antigovernative che hanno costretto Muscat a dimettersi da primo ministro.

