LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese sta proponendo di vietare la vendita di sigarette alle persone nate dopo una certa data, creando di fatto la prima generazione senza fumo. La misura è stata proposta in un documento di consultazione pubblica emesso dal Ministero delle Politiche Sociali e dei Diritti dell’Infanzia. Si tratta di una delle 198 misure proposte come parte della visione del governo maltese volta a migliorare il benessere dei bambini per i prossimi sei anni. Il documento non entra nei dettagli della proposta. Se entrasse in vigore, il divieto comporterebbe essenzialmente l’eradicazione del fumo di tabacco. Tuttavia, l’associazione dei medici ha affermato che la proposta di vietare il tabacco e di vietare le sigarette per le persone nate dopo un certo anno ha senso solo se il governo prevede di vietare anche il fumo di cannabis. “Abbiamo un governo che promuove attivamente la cannabis e questo è estremamente contraddittorio”, ha affermato Martin Balzan, un pneumologo e presidente dell’associazione che rappresenta i medici. Il governo del Regno Unito introdurrà una nuova legge “storica” che vieterà la vendita di sigarette ai nati a partire dal 1 gennaio 2009. Ha descritto la mossa come “l’intervento sanitario pubblico più significativo in una generazione, salvando decine di migliaia di vite e risparmiando miliardi di sterline al Servizio Sanitario Nazionale”. Il Regno Unito ha seguito la decisione della Nuova Zelanda, che l’anno scorso ha introdotto una legge antifumo molto simile, come parte del più ampio sforzo del governo per rendere il paese libero dal fumo entro il 2025.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).