LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il debito pubblico di Malta ha superato per la prima volta quota 10 miliardi di euro, raggiungendo i 10,01 miliardi a settembre.

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica, il debito ha fatto segnare un aumento sostanziale di 653,8 milioni rispetto al 2023, dovuto principalmente a un aumento di 779,8 milioni delle azioni del governo maltese. Ulteriori aumenti sono stati registrati nei prestiti esteri (71,8 milioni) e nelle monete in euro emesse dal Tesoro (3,8 milioni).

Il governo maltese ha contemporaneamente segnalato un surplus di 142,3 milioni nel suo Fondo consolidato, dipingendo un quadro complesso della situazione fiscale della Nazione prima del discorso di bilancio che sarà presentato questa sera.

Malta è stata sottoposta alla procedura per i disavanzi eccessivi dell’UE a luglio 2024, insieme ad altri sette stati membri.

Il Consiglio consultivo fiscale di Malta ha espresso le proprie preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda la politica di sussidi energetici del governo. Il ministro delle Finanze Clyde Caruana, ha recentemente indicato che i sussidi energetici dovrebbero costare 160 milioni nel 2025, equivalenti allo 0,7% del Pil, con una riduzione rispetto all’1,4% del 2023.

Nonostante ciò, la riscossione delle entrate del governo ha registrato una crescita sostanziale, con entrate ricorrenti che hanno raggiunto i 5,49 miliardi, segnando un aumento di 747,8 milioni rispetto all’anno precedente. Le fonti primarie sono state l’imposta sul reddito, aumentata di 381,2 milioni, l’imposta sul valore aggiunto, aumentata di 158,4 milioni e la previdenza sociale aumentata di 106,7 milioni.

